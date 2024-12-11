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В Баку демонтируют вывеску "Русский дом"

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Азербайджан прекратил деятельность "Россотрудничества" в стране.

В столице Азербайджана  происходит демонтаж вывески "Русский дом". Эта надпись висела на здании, в котором располагалось учреждение "Россотрудничества". Соответствующее видеоподтверждение в социальных сетях опубликовали местные журналисты из издания Report. Напомним, что ранее власти иностранного государства направили в Москву уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества" на территории Баку и страны в целом. Чиновники уточнили, что деятельность российской организации была прекращена за нарушение законодательства.

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Фото и видео: Telegram / Axar.az

Теги: азербайджан, демонтаж, россотрудничество, русский дом
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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