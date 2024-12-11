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Азербайджан уведомил РФ о прекращении деятельности Россотрудничества в стране
Сегодня, 14:02
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Азербайджан уведомил РФ о прекращении деятельности Россотрудничества в стране

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Отмечается, что Баку принял решение отказаться от "помощи извне".

Азербайджан уведомил Россию о прекращении деятельности Россотрудничества в стране. Об этом сообщает издание Report.az со ссылкой на источник.

Отмечается, что Баку принял решение отказаться от "помощи извне". Кроме того, по информации источника, в Азербайджане считают, что "такая помощь оказывается на основании непрозрачных схем". Незадолго до этого власти страны приняли решение прекратить сотрудничество с американским агентством по международному развитию USAID по этой же причине. 

Ранее Алиев не исключил, что Азербайджану может понадобиться АЭС.

Фото: pxhere.com

Теги: азербайджан, прекращение деятельности, россия, россотрудничество
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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