Азербайджан уведомил РФ о прекращении деятельности Россотрудничества в стране

Отмечается, что Баку принял решение отказаться от "помощи извне".

Азербайджан уведомил Россию о прекращении деятельности Россотрудничества в стране. Об этом сообщает издание Report.az со ссылкой на источник.

Отмечается, что Баку принял решение отказаться от "помощи извне". Кроме того, по информации источника, в Азербайджане считают, что "такая помощь оказывается на основании непрозрачных схем". Незадолго до этого власти страны приняли решение прекратить сотрудничество с американским агентством по международному развитию USAID по этой же причине.

Ранее Алиев не исключил, что Азербайджану может понадобиться АЭС.

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