Глава Азербайджана оценил энергозапасы страны.

Власти в Баку не исключают, что республике может понадобиться собственная атомная электростанция при ряде сопутствующих условий. Соответствующее заявление в интервью журналистам из ВГТРК и "РИА Новости" сделал местный президент Ильхам Алиев. Иностранный политик указал, что подтвержденные запасы природного газа, имеющегося в Азербайджане, составляют 2,6 триллиона кубометров по оценке десятилетней давности. На протяжении 30 лет чиновники занимаются разработкой нефтяного месторождения. Сейчас оценки говорят о том, что запасы с 500 миллионов тонн дошли до полутора миллиардов тонн. Глава государства добавил, что с таким объемом потенциала и с объемом экспорта в 25 миллиардов кубометров страна не нуждается в каких-либо дополнительных энергетических источниках.

Так сразу сказать "да" или "нет" трудно. Я чуть-чуть раскрою нашу энергетическую повестку, чтобы зрителям было ясно, где мы и что мы делаем. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Ильхам Алиев добавил, что в Нагорном Карабахе и в Восточном Зангезуре за последние три года Азербайджан реализовал проекты по созданию малых гидроэлектростанций, а также активно развивается солнечная и ветровая энергетика за счет иностранных инвестиций.

Алиев высказался о поставках Францией оружия Армении.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости