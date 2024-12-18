В Азербайджане оценили закупку Ереваном установок CAESAR.

Поставки французским правительство наступательных вооружений коллегам из Еревана представляют реальную угрозу для безопасности Азербайджана. Соответствующее заявление в интервью журналистам из ВГТРК и "РИА Новости" сделал местный президент Ильхам Алиев. Иностранный политик указал, что в Баку неоднократно призывали Вашингтон, покровителей Еревана в Госдепартаменте США остановить милитаризацию Армении. Глава государства уточнил, что к его сожалению, эти слова не были услышаны американским руководством, поэтому негативный процесс для Азербайджана по вооружению Армении сейчас ведется семимильными шагами.

То оружие, которое правительство Макрона поставляет Армении - это наступательное смертоносное вооружение, которое представляет практическую угрозу для Азербайджана. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что в июне 2024 года глава министерства по обороне Франции Себастьян Лекорню заявил о том, что Армения подписала с Парижем государственный контракт на закупку местных самоходных артиллерийских установок CAESAR, которые также поставляются Вооруженным силам Украины.

Алиев: Азербайджан следит за новинками российской военной продукции.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости