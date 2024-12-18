Алиев: Азербайджан следит за новинками российской военной продукции

В Баку рассказали о готовности сотрудничать с ОПК России.

Власти в Баку внимательно следят за новинками, выходящими в российской оборонной промышленности и недавно направили новые заявки на покупку. Соответствующее заявление в интервью журналистам из ВГТРК и "РИА Новости" сделал местный президент Ильхам Алиев. Глава Азербайджана подчеркнул, что страна будет заключать контракты с Москвой по мере готовности российской оборонной промышленности. Он напомнил, что как минимум за последние три года никаких контрактоы подписано не было, как как сейчас ВПК России работает на внутреннего потребителя. При этом срок реализации некоторых уже даже подписанных контрактов по просьбе России был отодвинут, на что азербайджанское руководство согласилось, "понимая ситуацию".

Мы внимательно следим за новинками российского оборонпрома. У нас уже были новые заявки. Относительно недавно мы их отправили. Насколько мне известно, Россия временно отошла от международного рынка вооружений по понятным причинам. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Азербайджану не нужна турецкая военная база, заявил Алиев.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости