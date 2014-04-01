МИД назвал осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси провокацией

Мария Захарова считает, что этот случай следует оценивать вместе с акцией против Владимира Познера.

Российский МИД назвал осквернение памятника писателю Александру Грибоедову в Тбилиси провокацией. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в комментарии, размещенном на сайте министерства. Дипломаты напомнили, что накануне в столице Грузии состоялась акция против нахождения в стране журналиста Владимира Познера. В МИД полагают, что эти события следует рассматривать в одной цепи.

Рассматриваем данный инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что надпись "Россия - зло" на постаменте памятника русскому писателю Грибоедову появилась 1 апреля. Днем ранее оппозиция потребовала выгнать из страны журналиста Владимира Познера, который отмечал в отеле Тбилиси день рождения. Активисты считают, что иностранец не может находиться в Грузии, так как не признает ее территориальную целостность. Здание гостиницы, где остановился Познер, было заброшено яйцами.

Госдума отреагировала на протесты в Тбилиси в связи с приездом Познера.

Фото: Telegram/РИА Новости

