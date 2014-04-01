Госдума отреагировала на протесты в Тбилиси в связи с приездом Познера

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в своем Telegram-канале инцидент с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси. По его словам, это продемонстрировало радикализм как определяющий вектор во внутренней политике Грузии.
По мнению Володина, гражданам России небезопасно находиться на территории этого государства.
События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия. Радикализм во многом сегодня определяет ее внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему.
Вячеслав Володин в Telegram-канале
Напомним, что демонстранты собрались у гостиницы в центре Тбилиси, где проживал журналист Владимир Познер. Жители выразили недовольство в ранее звучавших от него высказываний об Абхазии и Южной Осетии.
По словам Познера, в Тбилиси он находится по случаю празднования своего дня рождения.
Ранее Вячеслав Володин заявил о необходимых мерах во избежание третьей волны COVID-19.
Фото: Госдума России
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