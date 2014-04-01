Госдума отреагировала на протесты в Тбилиси в связи с приездом Познера

Спикер Госдумы считает, что россиянам небезопасно находиться на территории Грузии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в своем Telegram-канале инцидент с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси. По его словам, это продемонстрировало радикализм как определяющий вектор во внутренней политике Грузии.

По мнению Володина, гражданам России небезопасно находиться на территории этого государства.

События вокруг поездки Познера в Тбилиси еще раз показывают, в каком глубоком кризисе находится Грузия. Радикализм во многом сегодня определяет ее внутреннюю политику, и это, безусловно, не приведет ни к чему хорошему. Вячеслав Володин в Telegram-канале

Напомним, что демонстранты собрались у гостиницы в центре Тбилиси, где проживал журналист Владимир Познер. Жители выразили недовольство в ранее звучавших от него высказываний об Абхазии и Южной Осетии.

По словам Познера, в Тбилиси он находится по случаю празднования своего дня рождения.

Ранее Вячеслав Володин заявил о необходимых мерах во избежание третьей волны COVID-19.

Фото: Госдума России

