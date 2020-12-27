Глава Минкультуры Украины поспорил о национальности Гоголя

Александр Ткаченко напомнил, что классик писал на русском и жил в Петербурге, но по национальности был украинцем.

Глава Министерства культуры и информационной политики Украины поспорил о национальности писателя Николая Гоголя. Об этом Александр Ткаченко сообщил в собственном Telegram-канале. Чиновник считает, что классик является украинским, хотя российская сторона в принудительном порядке записала его в русские.

Даже в Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежка". Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русских. И только за то, что он писал на русском. Александр Ткаченко, глава Минкульта Украины

Ткаченко напомнил, что Николай Гоголь по национальности был украинцем, но большую часть жизни находился в Петербурге. Власти Киева нередко ранее делали заявления о принадлежности классиков к Украине или высказывали противоречивые данные об исторических событиях.В частности, бывший президент Петр Порошенко назвал основание Москвы опрометчивым поступком киевских князей. Бывший глава МИД Павел Климкин говорил об украинском происхождении РФ и Белоруссии.

Шостакович, Гоголь и Мейерхольд – в авангарде фильма "Нос, или Заговор "не таких"".

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