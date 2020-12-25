Реквием по культуре прошлого в полете в будущее – в новом фильме классика мультипликации Андрея Хржановского. Piter.tv пообщался с режиссером картины.

В отечественные кинотеатры каждую неделю приходят различные картины, взрослые и детские, блокбастеры и авторские фильмы. К чему отнести "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского? Для мультипликации – настроение не самое легкое для массового зрителя, для авторской картины размах совсем не камерный – причудливая смесь деталей от времен Гоголя до дня сегодняшнего. В рамках одного повествования встречаются не только автор "Носа", пребывающий в Петербург, но и встречающие его режиссеры Сергей Эйзенштейн и Всеволод Мейерхольд, всё сталинское политбюро и контекст того времени.

Редкая птица прилетела к нам, ее следует рассмотреть поближе. Полет по историческим эпохам начинается...в самолете. В полете современников (от Чулпан Хаматовой до Леонида Федорова из "АукцЫона") убаюкивают любимые фильмы – от "Берегись автомобиля" и "Моего друга Иван Лапшин" до "Заставы Ильича" и "Неоконченной пьесы для механического пианино". Вот и три акта – три "сна", ярких, красочных, многослойных.

С культурой "авангарда" работают её же средствами. Постоянно меняются эпохи, настроения, мелькают отсылки к картинам сватовства Павла Федотова, полотнам Шагала, Малевича. Рассказ ведется не про сам "Нос" Гоголя, а про одноименную оперу Дмитрия Шостаковича.

Акт первый – анимационная постановка оперы. Акт второй – неожиданный взгляд на отношения писателя Михаила Булгакова и Иосифа Сталина. Этот рассказ писателя записала его вдова Елена. Акт третий – "взгляд" консерватора Сталина на искусство, закрученный до фарса.

Будет необычно, далеко от знакомой трехактной структуры, но понятно многим из нас – тут и ленивая культура "Инстаграма", Нос садится в лимузин, всевидящее око "охранки" и куча мелких деталей, которые получится разглядеть при повторном просмотре. После просмотра запас знаний зрителя пополнится словосочетаниями "Антиформалистический раёк", "Сумбур вместо музыки" и многими другими. А контекст там какой, контекст!

Для того, чтобы раскрыть картину с новой стороны, Piter.tv решил обратиться к Андрею Хржановскому напрямую с несколькими вопросами.

Если зрители решатся пойти в кинотеатр, то у "Носа..." в прокате – серьезные соперники, в том числе и в сфере анимации. С каким посланием к зрителю вы бы выступили, чтобы привлечь его внимание?

Я вспоминаю историю про встречу с Феллини, которую мне поведал мой друг и соавтор Тонино Гуэрра. Феллини рассказал, что однажды пошёл посмотреть, как воспринимают "Амаркорд" в кинотеатрах.

На подходе он увидел, как туда заезжают на роликах молодые люди в наушниках. Со своими "шлемофонами" они взяли попкорн и сели в первом ряду, вытянув ноги. Феллини сформулировал свои ощущения так: "Тонино, тебе не кажется, что мы с тобой продолжаем строить самолёты в то время как аэродромов уже не остается".

Наше дело – сохраним мы эти "аэродромы" или будем продолжать ту же самую тактику по отуплению населения и превращению его в манкуртов, известных всем по знаменитому роману Айтматова.

В фильме в одной линии повествования состоят Гоголь, Шостакович, Мейерхольд, да и вы сами. Давайте раскрутим хронологическую линию создания картины, с чего все начиналось и к чему пришло.

Путь к сегодняшней премьере начался в 1969 году. Именно тогда я, воодушевленный известием о том, что Шостаковичу понравилась моя первая картина "Жил-был Козявин" (1966 год), обратился к нему с просьбой разрешить экранизацию его оперы "Нос".

Дмитрий Дмитриевич ответил мне согласием в сверхделикатной форме, написал: "Буду рад, если вы используете мою музыку". Тогда этот замысел осуществить было нереально, вернулся я к нему лет 9-10 назад, при следующих обстоятельствах. Сценарий о Мейерхольде, который мы писали с Юрием Николаевичем Арабовым, отклонили на нескольких питчингах в разных инстанциях. В этом сценарии как раз был запланировал эпизод, связанный с постановкой оперы "Нос": Шостакович сочинял эту оперу, проживая в квартире Мейерхольда во время параллельной работы над музыкой к спектаклю "Клоп" по пьесе Маяковского.

Не стоит забывать об аниматорах студии "Шар", которые тоже являются персонажами картины. Какова их роль в создании фильма? Большое количество "пасхалок", расставленных по картине, это – командная работа?

В команде находились и мультипликаторы, и художники-постановщики, и художники второго разряда, которые помогали аниматорам. Работа по своему объему, конечно, колоссальная. Прежде всего я рад тому, что это все молодежь – например, три девушки, закончившие ВГИК: Анастасия Головань (в титрах – Сэмбон), училась в моей мастерской, когда я преподавал там в начале 2000-х; Варвара Яковлева и Александра Павлова. Саша Храмцов был выпускником первого набора студии "Шар". Но есть еще и опытные, блестящие аниматоры со стажем – Наташа Федосова, Катя Рыкова, Фазиль Гасанов.

Как вам премьерные показы "Носа..."?

Ситуация, когда зрители посажены квадратно-гнездовым способом в зале, непривычна. Но дело не в количестве – среди них присутствовали молодые люди, их было большинство, это самое дорогое для меня.

Эта картина, как вы могли убедиться, довольно трудная. Но я пропагандирую мнение нашей замечательной современницы из Петербурга Татьяны Черниговской, которая утверждает, что если люди хотят развиваться и даже имеют намерение жить долго, то надо над собой работать. А что значит работать над собой? Иметь дело с "трудными" текстами в музыке, кинематографе, литературе. Это все надо усваивать и стараться понять, анализировать и интерпретировать. Это способ почувствовать себя человеком а не тем, во что усиленно нас хотят превратить обстоятельства.

Слава Полунин мне рассказал, что фильм ему показался очень сильным, но он не смог полностью воспринять его с первого раза. Поэтому он будет смотреть картину во второй раз. Это говорит опытный зритель!

В принципе, вас тоже можно вписать в ряд "не таких", о "заговоре" которых картина. У вас были периоды противодействия власти вашим работам – известен факт, что "Стеклянную гармонику" подвергли цензуре, а вас отправили служить на флот.

"Не такие" сидят и в самолёте – люди доброй воли, сохраняющие совесть, потребность в свободе высказывания, любознательность, желание развиваться…

Сегодня мы имеем такую картину, когда половина населения страны даже не примирительно и с пониманием относится к такой неоднозначной персоне как Сталин, но и яростно её пропагандирует. Я считаю это безнравственным по отношению к памяти о тех миллионах, которые стали жертвами сталинского террора.

Кадры, эскизы – предоставлены прокатчиком картины