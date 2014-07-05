Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым

По словам журналиста, интервью с главой российского МИД опубликуют в ближайшее время.

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

Карлсон опубликовал видео, снятое на фоне Кремля. По словам журналиста, интервью с Лавровым опубликуют в ближайшее время. Он подчеркнул, что оно получилось "абсолютно захватывающим". Напомним, что в начале февраля 2024 года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.

Ранее Лавров предупредил о последствиях ударов по российской территории.

Видео: X / Tucker Carlson