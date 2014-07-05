  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 8:26
418
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым

0 0

По словам журналиста, интервью с главой российского МИД опубликуют в ближайшее время.

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

Карлсон опубликовал видео, снятое на фоне Кремля. По словам журналиста, интервью с Лавровым опубликуют в ближайшее время. Он подчеркнул, что оно получилось "абсолютно захватывающим". Напомним, что в начале февраля 2024 года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина.

Ранее Лавров предупредил о последствиях ударов по российской территории.

Видео: X / Tucker Carlson

Теги: интервью, мид россии, сергей лавров, такер карлсон
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии