Александра Ревенко: "С годами я с пониманием отношусь к кинопроизводству, где мне ничего не заплатят"

В это воскресенье завершился международный кинофестиваль Arctic Open, который проводится ежегодно в Архангельске при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

За четыре дня мероприятие посетили более 98 000 человек. Среди участников фестиваля были режиссёры, сценаристы, операторы и звезды экрана, такие как актриса Александра Ревенко, с которой мы пообщались.

Александра считает, что в артхаусном кино можно сняться и за бесплатно, тем более если речь идёт о дебюте и студенческих дипломных работах. В коммерческом кино было бы странно заниматься такой "благотворительностью", отметила актриса.

Раньше меня задевало, когда присылают сценарий дебютного короткого метра диплома и зовут при этом на пробы. Но в прошлом году я снималась в дипломной работе и поняла, что пробы для режиссёра - это момент обучения. Так что я пойду туда - пусть человек поучится. С годами я с пониманием отношусь к кинопроизводству, где мне ничего не заплатят. Александра Ревенко, актриса

Ревенко призналась, что ей нравится сниматься во всех проектах. Конечно, атмосфера на площадках разная: в некоммерческом кино намного меньше бюджет, поэтому многое приходится придумывать всей команде фильма из-за отстутсвия финансовых возможностей. Актриса отметила, что испытывает ощущение праздника, когда артхаусный фильм взяли на какой-то фестиваль, а также в случае успеха коммерческого кино.

Видео: Piter.TV