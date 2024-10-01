Актриса Мария Лаврова рассказала о трепетной любви к Петербургу

Мария Кирилловна родилась в 1965 году, о ранних годах жизни она вспоминает с теплом.

Героем нового выпуска "Культурного дневника" стала заслуженная артистка России Мария Лаврова, которая недавно отметила юбилей. Актриса рассказала о детстве, театре и любви к Петербургу, передает "Петербургский дневник".

Мария Кирилловна родилась в 1965 году, о ранних годах жизни она вспоминает с теплом: отец, будучи актером, часто брал дочку на репетиции "Ревизора" в БДТ имени Товстоногова.

Итак, 1972 год, я сижу в директорской ложе, смотрю прогоны спектаклей. "Ревизор", "Протокол одного заседания", комедию "Энергичные люди"… Дальше я учусь в школе, меня приводят сюда на спектакли по воскресеньям. А потом я выбираю эту профессию, иду в институт и учусь на кафедре, которой руководит Георгий Александрович Товстоногов. Это, конечно, вся моя творческая жизнь. Мария Лаврова, актриса

Мария Лаврова служила также в Театре юных зрителей имени Брянцева и Театре имени Андрея Миронова.

В Театре имени Андрея Миронова была абсолютная творческая свобода, можно было экспериментировать, пробовать себя в разных ролях. В таких, которые мне бы в жизни не дали сыграть. Например, в "Детекторе лжи" по пьесе Василия Сигарева я играю люмпеншу, и это большое удовольствие – попробовать такую роль. Мария Лаврова, актриса

Северная столицы для артистки – островок поддержки и любви.

Ты выходишь на Мойку или Фонтанку, гуляешь, и силы появляются. Петербург многих не принимает, кто-то его не любит. Я не из тех. Я его обожаю. Он меня формирует, учит, координирует. Сейчас уже папы с мамой нет, и вот он для меня такой помощник, советчик. Я к нему отношусь как к живому человеку. Мне нравится, как он преображается. Мария Лаврова, актриса

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге пытались продать фальшивые билеты на вечер с Алисой Фрейндлих.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Гальперин)