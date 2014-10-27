Актриса Анастасия Панина: "Моя героиня этакий "Цезарь в юбке"— умеет делать всё и сразу"

На ТНТ стартовал сериал "Нейровася", в котором неожиданное стечение обстоятельств меняет всё: в голову полицейского Василия попадает новейшая нейросеть svt 1.9 — или просто Света.

Одну из главных ролей в проекте сыграла актриса Анастасия Панина. В эксклюзивном интервью для Piter.tv она раскрывает детали своего образа, делится мыслями о феномене нейросетей, рассуждает о возможности "встроить" их в собственное сознание и рассказывает о любимых уголках Петербурга.

— Сейчас на ТНТ выходит сериал "Нейровася", в котором Вы исполнили роль жены полицейского Васи. Расскажите, какая она — Ваша героиня?

Да, замечательный проект "Нейровася". Очень жду выхода всех серий. Моя героиня этакий "Цезарь в юбке" — умеет делать всё и сразу. Прекрасная жена, мама, хозяйка. При этом, не "наседка". Она яркая, харизматичная, с юмором, умеющая постоять за себя и дать отпор. Взбалмошная, но в этом есть даже какой-то шарм. И самое главное, она горой стоит за свою семью. Умело справляется и с домашними делами, и с детьми (с дочерью-подростком и её взрослением, и с различными происшествиями младшей дочери в школе), и с мужем Васей, с которым явно начинает что-то происходить, и надо срочно выяснить что именно.

— В чём их главный с Васей конфликт?

Основной конфликт в эмоциональной реальности, которая, по прошествии прожитых лет, превратилась в "его" реальность и в "её" реальность. А моей героине, как и любой женщине, хочется, чтобы мужчина был рядом и больше времени проводил в семье, помогал решать семейные вопросы. Но Вася, в силу специфики своей профессии, делать этого в том объёме, в котором ей бы этого хотелось, не может. Он начинает выкручиваться, а моей героине кажется, что муж врёт — отсюда возникает ревность. И потом, с ним явно начинает что-то происходить, и моя героиня начинает расследование. С этим будет связана масса смешных эпизодов.

— У Вас есть какие-то общие черты с Вашей героиней? Или Вы — противоположности?

Безусловно, мы похожи. Мне нравятся такие женщины, которые, находясь дома или на работе, выполняют сразу несколько дел. Это не так просто. Нужно огромное внимание. Может быть, на некоторые ситуации я бы в своей реальной жизни реагировала по-другому, но кино — всё-таки художественный вымысел, поэтому моя героиня – это, в общем-то, я.

— Что помогает Вам вжиться в роль?

Работа с материалом, конечно. Тщательная проработка героини, исходя из предложенного сюжета и текста. Общение с режиссёром и его видением истории и персонажа. А дальше уже зависит от того, какого персонажа я играю — врач, учитель, криминалист, спортсмен, музыкант. Тогда использую различные сторонние материалы: книги, фильмы, передачи, статьи. По возможности, общаюсь с представителями профессии или знакомлюсь с их реальными историями.

— Как думаете, чем удивит зрителей этот проект?

Своей уникальностью, неожиданностью, нестандартными решениями, инновационными технологиями. А вообще, желаю зрителям прекрасного просмотра и надеюсь, что история понравится, и они будут с удовольствием следить за сюжетом и за героями.

— А Вы сами как часто пользуетесь нейросетями? Для каких целей?

Обычно нейросети используют, чтобы автоматизировать сложнейшие задачи, получать более точные прогнозы, анализировать огромные массивы данных, создавать новый контент в работе с текстами, изображениями, играми, аналитикой. Передо мной таких задач не стоит. Но я, как современный человек, конечно, интересуюсь этой темой. И если одну из подобных задач мне когда-нибудь предстоит решить, то, вполне возможно, воспользуюсь нейросетью.

— Если бы сейчас была возможность встроить себе в голову нейросеть, и это было бы безопасно, Вы бы ей воспользовались?

Ох, какой вопрос! Я бы попробовала, конечно, и представляю, какие возможности передо мной открылись бы. Невероятное расширение сознания: мгновенный доступ к информации; возможность анализировать, видеть, слышать то, что ускользает от обычного человеческого мозга; идеально формулировать мысли; переводить "с" или "на" любой язык; понимать тончайшие нюансы в речи и поведении собеседника, да что уж там — читать мысли. Боюсь, мне бы это очень понравилось! Но тут встаёт вопрос такой: "А чем я готова пожертвовать ради безграничных возможностей?". Возможно, я бы предпочла что-то вроде мощного и быстрого гаджета, с которым можно было бы взаимодействовать по желанию и который не стал бы частью меня. В общем, нет — не хотела бы встраивать себе что-то в голову. Отвечу так!

— Часто ли бываете в Петербурге? Какие места в нашем городе нравятся больше всего?

Да, часто. Очень люблю Санкт-Петербург. В последнее время при планировании поездок всегда учитываю этот атмосферный город.

Исаакиевский собор — с его колоннады, мне кажется, открывается самый красивый вид на исторический центр. Спас на крови — потрясающий собор-музей. Марсово поле — невероятной энергетики место. Очень люблю Юсуповский дворец. Также нравятся прогулки на кораблике по каналам — возможность увидеть город с другого ракурса. Впечатляет мощная Дворцовая площадь и Эрмитаж, в котором можно потеряться на весь день. Петергоф, его невероятный масштаб и фонтаны. Да и вообще, просто люблю подышать атмосферой города и пройтись по Питеру, при условии хорошей погоды конечно!

— Как вам удаётся совмещать работу в театре и кино? Не устаёте от режима многозадачности? Или, может быть, планируете определиться с одной из этих сфер?

Совмещение работы в театре и в кино, в общем-то, уже отлаженная система — это планирование, договоренности и, конечно, моя дисциплина. И это тоже своего рода искусство: соединение процесса, графиков, энергии. Планировщики составляют графики. Мой агент также участвует в планировании и занимается логистикой перемещений. Это иногда бывает сложно, но вполне возможно. Многие актёры совмещают театр и кино — я тоже, и мне нравится! Это абсолютно мои стихии, перетекающие из одной в другую, и надеюсь, что вопрос выбора и определения в ту или иную сторону передо мной не встанет.

— Как обычно любите отдыхать?

Мой отдых — это общение с семьёй. Совместные походы в кино, музеи, поездки на природу. Иногда совместное "ничегонеделание" или просто разговоры. И, конечно, море — ещё одна моя стихия, которая всегда успокаивает, вдохновляет и наполняет.

— Есть ли какая-то роль, которую вы мечтаете сыграть либо в кино, либо в театре?

Да, хотелось бы сыграть в древнегреческой трагедии — древнейший театральный жанр, и было бы очень интересно прикоснуться к нему. Также есть желание сыграть в байопике — в фильме, основанном на жизни реального человека, будь то спортсмен, музыкант или учёный. А вообще, я открыта к любым предложениям — интересно разбирать разных, многоликих персонажей и давать им жизнь и в кино, и в театре.

Фото: предоставлено ТНТ