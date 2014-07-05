Группа "Ундервуд" — о 30-летии коллектива, современной музыке и Петербурге

Музыканты выступят в клубе "Космонавт" 8 декабря.

Накануне концерта 8 декабря в клубе "Космонавт" редакция "Петербург2" пообщалась с Владимиром Ткаченко и Максимом Кучеренко из группы "Ундервуд". Музыкантов спросили, как они планируют отметить 30-летие коллектива, какие песни ассоциируются у них с Петербургом и что их так притягивает в теме космоса.

Владимир Ткаченко утонил, что сравнение возраста группы с человеческим не совсем корректно. По его мнению, группа может существовать бесконечно долго, меняясь в составе, сохраняя лишь своё название. Однако, это возможно далеко не для каждой группы. Для "Ундервуда" важен собственный уникальный культурный код и набор компромиссов, благодаря которым кризисы становятся стимулом для начала нового творческого этапа.

Максим Кучеренко рассказал о планах на празднование юбилея группы. Он подтвердил, что важное событие невозможно представить без участия Петербурга. Подробности пока остаются в секрете, но музыканты надеются оправдать ожидания поклонников. Они признались, что каждый концерт – это ожидание чего-то нового, даже если песни остаются прежними. Главная задача – удивить публику, что является постоянной работой для группы.

Также Владимир Ткаченко поделился мыслями о проекте "Проект О", посвященном столетию со дня рождения Булата Окуджавы, который был выпущен совместно с Константином Хабенским. Идея проекта принадлежит Хабенскому, и, по словам Ткаченко, реализация заняла немало времени. Несмотря на сложность задачи, участники гордятся результатом. Они уверены, что творчество Окуджавы остаётся актуальным и значимым, однако публике нужны новые интерпретации и аранжировки, чтобы привлечь внимание к этим песням.

Редакцию заинтересовала частая космическая и авиационная тематика в творчестве группы. Максим Кучеренко объяснил, что эта тема возникает сама собой, формируя своеобразный центр притяжения в репертуаре. Возможно, это связано с влиянием территории, на которой живут и творят музыканты. Космос всегда вдохновлял художников и режиссёров, таких как Павел Клушанцев, чьи фильмы оказали влияние на многих известных кинематографистов. Тема космизма продолжает привлекать внимание и заряжать энергией.

Фото: предоставлено группой "Ундервуд"