Глава МИД РФ рассказал о планах Киева по обсуждению принадлежности Крыма.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал планируемый Киевом форум "Крымской платформы" шабашем. Такое заявление чиновник сделал во время выступления в арт-кластере "Таврида". Он напомнил, что Украина планирует провести свое мероприятие в конце августа.

Вот через неделю состоится очередной шабаш - "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Ради достижения этой цели Украина запустила международную площадку, на которой будет обсуждать вопрос возвращения полуострова под управление Киевом. Мероприятие состоится 23 августа. К нему присоединятся представители Великобритании, Канады, Турции, США и страны Евросоюза.

Лавров заявил, что страны Запада пытаются помешать проведению выборов в Госдуму.

Видео: МИД России