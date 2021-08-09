Лавров заявил, что страны Запада пытаются помешать проведению выборов в Госдуму

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что страны Запада пытаются использовать международные структуры для препятствования проведению выборов в Госдуму. По его словам, в частности речь идет про ОБСЕ.
Лавров подчеркнул, что из-за рубежа проявляют особое внимание к внутригосударственным делам России.
Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов, использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и того бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека, — сказал глава дипведомства.
Ранее мы писали, что в Ленобласти с 2022 года начнет действовать налоговый вычет за фитнес.
Видео: ВК/ЕДИНАЯ РОССИЯ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все