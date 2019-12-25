Налоговый вычет за фитнес начнет действовать в Ленобласти с 2022 года

С начала следующего года жители Ленобласти смогут вернуть 13% от стоимости абонемента в фитнес-клуб или занятий в спортивных секциях.

С января 2022 года новый налоговый вычет за занятия спортом, вступивший в силу с августа, начнет применяться для доходов граждан России, включая и жителей Ленинградской области. Расходы на фитнес, различные спортивные секции и группы войдут в состав вычетов, которые позволят уменьшить или вернуть налог на доход физических лиц.

Жители Ленинградской области смогут сэкономить 13% от стоимости абонемента в спорт-клуб или детских секционных занятий: налоговый вычет на физкультуру будет осуществляться в размере фактически произведенных расходов, но не превышая 120 000 рублей в год в общей сумме с другими социальными вычетами.

Для Ленинградской области с ее сотнями спортивных детских секций, список которых можно посмотреть по ссылке, налоговый вычет за спорт может стать существенным стимулом для многих семей.

Ранее в некоторых фитнес-клубах Ленобласти заработали пункты вакцинации от коронавируса.

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