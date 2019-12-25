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С 6 июля в фитнес-клубах Ленобласти можно вакцинироваться от COVID-19
Сегодня, 10:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 6 июля в фитнес-клубах Ленобласти можно вакцинироваться от COVID-19

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Вакцинацию можно пройти в фитнес-клубах Мурино и Кудрово.

В фитнес-клубах Мурино и Кудрово Ленобласти готовятся к открытию мобильные пункты вакцинации – привиться в них смогут не только сотрудники, но и клиенты. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Соглашение заключили комитет по физической культуре и спорту региона и Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ).

Первыми пункты вакцинации откроет сеть фитнес-центров "Alex Fitness" – с 6 июля на территории этих клубов в Мурино и Кудрово откроются мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

Предварительная запись не нужна, вакцинация будет проходить в порядке живой очереди. При себе нужно будет иметь паспорт и полис ОМС. 

Ранее на Piter.TV: Желающих привиться от коронавируса в Ленобласти стало в два раза больше за несколько дней.

Фото: Piter.tv

Теги: кудрово, мурино, фитнес-клубы
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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