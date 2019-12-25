Желающих привиться от коронавируса в Ленобласти стало в два раза больше за несколько дней

Стимулирующие меры администрации Ленобласти позволили ускорить темпы вакцинации населения.

По данным комитета по здравоохранению Ленобласти за несколько дней вдвое увеличилось количество желающих сделать прививку от COVID-19. По крайней мере, об этом говорят сведения о записи на вакцинацию.

Услугу "Запись к врачу" или "Запись на вакцинацию" можно выбрать на портале "Госуслуги" - далее появится баннер "Вакцинация от Covid-19" и потребуется ввести личные данные пользователя, выбрать медицинское учреждение, дату и время приема. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлинике, к которой имеется прикрепление.

Список прививочных пунктов приводится на сайте комитета по здравоохранению области.

Петербуржцы установили рекорд по количеству вакцинировавшихся за сутки.

Фото: Pixabay