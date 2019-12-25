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Желающих привиться от коронавируса в Ленобласти стало в два раза больше за несколько дней
Сегодня, 12:37
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Желающих привиться от коронавируса в Ленобласти стало в два раза больше за несколько дней

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Стимулирующие меры администрации Ленобласти позволили ускорить темпы вакцинации населения.

По данным комитета по здравоохранению Ленобласти за несколько дней вдвое увеличилось количество желающих сделать прививку от COVID-19. По крайней мере, об этом говорят сведения о записи на вакцинацию.

Услугу "Запись к врачу" или "Запись на вакцинацию" можно выбрать на портале "Госуслуги" - далее появится баннер "Вакцинация от Covid-19" и потребуется ввести личные данные пользователя, выбрать медицинское учреждение, дату и время приема. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлинике, к которой имеется прикрепление.

Список прививочных пунктов приводится на сайте комитета по здравоохранению области. 

Петербуржцы установили рекорд по количеству вакцинировавшихся за сутки. 

Фото: Pixabay

Теги: вакцинация, госуслуги, запись на вакцинацию, иммунизация, комитет по здравоохранению, коронавирус, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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