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Петербуржцы установили рекорд по количеству вакцинировавшихся за сутки
Сегодня, 17:22
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Петербуржцы установили рекорд по количеству вакцинировавшихся за сутки

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По словам губернатора, показатель хороший, но нужно в 2 раза больше.

В среду, 23 июня, от коронавируса привилось рекордное число петербуржцев. Первую прививку сделали 10132 человека, вторую — 6120 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее рекорд составлял 9502. По словам губернатора Петербурга, 10 тыс. в день все же недостаточно. Объемы должны вырасти до 20 тыс. привившихся в день, чтобы противостоять вирусу. 

На данный момент в наличии 140 тыс. комплектов вакцины. Как стало известно сегодня, "КовиВак" уже закончилась.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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