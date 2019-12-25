Петербуржцы установили рекорд по количеству вакцинировавшихся за сутки

В среду, 23 июня, от коронавируса привилось рекордное число петербуржцев. Первую прививку сделали 10132 человека, вторую — 6120 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Ранее рекорд составлял 9502. По словам губернатора Петербурга, 10 тыс. в день все же недостаточно. Объемы должны вырасти до 20 тыс. привившихся в день, чтобы противостоять вирусу.
На данный момент в наличии 140 тыс. комплектов вакцины. Как стало известно сегодня, "КовиВак" уже закончилась.
Фото: Piter.TV
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