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В Петербурге закрыли запись на вакцину от коронавируса "КовиВак"
Сегодня, 13:56
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В Петербурге закрыли запись на вакцину от коронавируса "КовиВак"

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Пользователи интересуются, почему не появляется новая информация о вакцине "КовиВак". Почему — теперь ясно.

В Петербурге подходит к концу вакцина от COVID-19 "КовиВак". Запись на нее уже приостановлена. Об этом пресс-секретарь комитета по здравоохранению Петербурга сообщила в комментариях в группе ведомства в "ВКонтакте".

Запись на Ковивак приостановлена. Осталось чуть более 5000 доз, и на них сформирована очередь.

говорится в сообщении.

Ситуация вызывает вопросы, так как вакцину пациент выбирает на месте, а не предварительно записывается на нее. 

Напомним, что партия, которая прибыла в Петербург, была небольшой: 17 тыс. доз. Вакцина сделана по классической технологии и "убитого" вируса. Производство вакцины является сложным. В Москве также ожидают новую поставку.

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению СПб 

Теги: вакцинация, ковивак
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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