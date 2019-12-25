Для россиян за рубежом откроют 312 избирательных участков в 152 странах.

Страны, на территории которых клиническая русофобия поразила большую часть управляющих политических элит, вызывают наибольшие опасения у Москвы перед выборами в Государственную думу. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал российских посол по особым поручениям при внешнеполитическом ведомстве страны Максим Райдер. Дипломат пояснил, что говорит о позиции властей из Прибалтики, Польши, Чехии и Нидерландов. Он не исключил организации провокаций в день парламентского голосования на зарубежных участках.

Наибольшую обеспокоенность вызывают <...> Прибалтика, Польша, Нидерланды, Чехия. Там самое раздолье для "заукраинцев". Прогнозируем традиционные шабаши украинских "активистов" и поддерживающих их местных "общественников" у стен наших диппредставительств. Максим Райдер, посол МИД РФ

Напомним, что выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в 2026 году в течение трех дней — в период с 18 по 20 сентября. В голосовании примут участие "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".

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Фото: Piter.tv