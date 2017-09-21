Захарова рассказала, на что идет ЕС для дискредитации выборов в Госдуму

В МИД России оценили попытку Запада повлиять на итоги голосования по парламентским выборам.

Очередная волна русофобской истерии разворачивается в ряде европейских государств, включая Великобританию, Францию, Финляндию и Нидерланды, перед парламентскими выборами в Государственную думу. Соответствующее заявление в интервью газете "Известия" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что подобная кампания нацелена на делегитимизацию результатов народного голосования. Дипломат не исключила того, что такие информационные кампании могут осложнить обстановку вокруг российских избирательных участков и подтолкнуть негативно настроенных граждан страны к протестным акциям накануне или в день голосования. Особенно активно, по сведениям от Марии Захаровой, давление на россиян оказывается на территории Прибалтики.

Так, в Латвии некоторое время назад были введены проверки удостоверяющих личность документов всех посетителей российского посольства. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России подчеркнули, что во времена президентских выборов 2024 года после аналогичных проверок некоторые россияне столкнулись с серьезными проблемами, вплоть до депортации.

Захарова раскрыла истинные мотивы США, сбросивших атомные бомбы на Японию.

Фото: МИД России