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Пенсионеры РФ начали получать выплаты в размере 10 тысяч рублей
Сегодня, 11:04
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Пенсионеры РФ начали получать выплаты в размере 10 тысяч рублей

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Деньги начали поступать на карты. Наличные деньги можно забрать при выдаче пенсии.

Российские пенсионеры начали получать единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, указ о которых президент РФ Владимир Путин подписал на прошлой неделе. Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда России.

Выплаты поступят тем россиянам, которые получают пенсию на карты. Граждане, получающие ее через Почту России, смогут забрать выплату в тот же день, что и пенсию. На карту деньги получат 30,7 млн человек, а всего около 43 млн россиян.

Напомним, Путин подписал два указа о единовременной выплате пенсионерам в размере десяти тысяч рублей. Одним из указов затрагивает выплаты пенсионерам, которые проходили военную службу, службу в органах внутренних дел, национальной гвардии России и в других ведомствах. Второй указ распространяет единовременную выплату на остальные категории пенсионеров.

Кроме того, Путин подписал указы о единовременной выплате в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов: курсантам, контрактникам, прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, Федеральной службы исполнения наказаний, а также сотрудникам полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.

Ранее глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что единовременные выплаты российским пенсионерам станут "вызовом" для команды банка. 

Фото: pixabay.com

Теги: владиимр путин, единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, пенсионеры россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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