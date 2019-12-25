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СМИ: Путин и Байден могут встретиться в начале 2022 года
Сегодня, 8:30
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СМИ: Путин и Байден могут встретиться в начале 2022 года

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До конца 2021 года президенты запланировали провести переговоры в формате видеоконференции.

Личная встреча президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой может состояться в начале следующего года. Об этом пишет издание "Коммерсантъ" на собственные источники.

По информации собеседников СМИ, главы государств до конца 2021 года запланировали провести переговоры онлайн-формате. 

Отмечается, что детали личной встречи президентов "еще до конца не согласованы", поэтому администрации лидеров стран пока не раскрывают подробности. Однако ожидается, что Путин и Байден обсудят реализацию договоренностей, которые были достигнуты во время их встречи в Женеве.

Напомним, ранее главы России и США встретились на территории виллы Ла Гранж в Женеве. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, стороны российско-американского саммита показали желание понять друг друга, а самое главное – сделали шаг вперед к восстановлению нормальности между государствами.

Ранее Байден заявил, что Владимир Путин Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выражали сомнения в эффективности демократии.

Фото: kremlin.ru

Теги: владиимр путин, встреча путина и байдена, джо байден, саммит
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Рыбаков Виктор
Сегодня 9:09

Да проведут встречу....- Если Джо на тот момент ещё будет в Овальном кабинете.

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