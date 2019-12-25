Байден: Путин и Си Цзиньпин выражали сомнения в эффективности демократии

В Белом доме рассказали, что по мнению РФ и Китая, в мире победят автократии.

Американский президент Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин и китайский председатель Си Цзиньпин выражали сомнения в эффективности демократии. Такое заявление глава Белого дома сделал во время онлайн-мероприятия, посвященному сбору средств для Национального комитета местной Демократической партии.

Мир задается вопросом, правда ли, что Америка вернулась. Они видят разобщенность, они видят атаки 6 января. И они спрашивают, может ли американская демократическая система добиваться успеха. Мой ответ состоит в том, что мы не просто можем добиться успеха, а мы должны сделать это. Джо Байден, президент США

Напомним, что Джо Байден "только вернулся" с саммита Группы двадцати в Риме и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН, в котором говорилось о климатических изменениях. Мероприятия состоялись в Глазго. По мнению политика, сейчас для Вашингтона наступает исторический момент. Он уточнил, что в РФ и Китае дали понять США, что не думают, что демократии в XXI веке могут функционировать, так как это подразумевает большой промежуток времени для достижения какого-либо консенсуса. байден уверен, что Путин и Цзиньпин придерживаются той позиции, что победа достанется режимам автократии.

В Белом доме призвали ОПЕК увеличить поставки нефти.

Фото и видео: Белый дом