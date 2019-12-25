Карин Жан-Пьер рассказала о действиях власти по недопущению роста цены на нефть.

В Белом доме призвали ОПЕК увеличить поставки нефти. Такое заявление сделала во время регулярного брифинга с журналистами заместитель пресс-секретаря администрации Джо Байдена Карин Жан-Пьер. Она пояснила прессе, что администрация работает с антимонопольными властями, чтобы предотвратить значительного скачка стоимости топлива. Чиновница уточнила, что Белый дом связывался с руководством Федеральному торговой комиссии по вопросам борьбы с нелегальным ценообразованием, а также Вашингтон взаимодействует с другими странами и структурами ОПЕК+ по поводу увеличения топливных поставок.

Мы связывались с ФТК по поводу борьбы с незаконным ценообразованием и взаимодействуем со странами и структурами ОПЕК-плюс на тему увеличения поставок. Я могу сказать вам, что мы здесь делаем. Призываем ОПЕК увеличить поставки и мониторим ситуацию. Карин Жан-Пьер, замглавы пресс-службы Белого дома

Напомним, что в США стоимость бензина достигла рекордной отметки, начиная с 2014 года. В настояще время група местных сенаторов от Демократической партии отправила президенту Байдену письмо, в котором требуют запретить экспорт нефти, а также заняться товарными интервенциями из стратегического нефтяного резерва.

Байден заявил, что выполнил данное Путину обещание по борьбе с киберпреступниками.

Фото и видео: Белый дом