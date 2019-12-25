Байден заявил, что выполнил данное Путину обещание по борьбе с киберпреступниками

Минюст США ввел санкции против подозреваемых в киберпреступлениях россиянина Евгения Полянского и украинца Ярослава Васинского.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что выполнил данное российскому коллеге Владимиру Путину обещание преследовать киберпреступников. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

Отметим, что данное заявление было опубликовано после предъявления Вашингтоном обвинения в кибермошенничестве россиянину Евгению Полянскому и украинцу Ярославу Васинскому. Минюст США ввел против них санкции. Мужчин подозревают в вымогательстве миллионов долларов у американских компаний. Васинский был задержан в Польше, а Полянин находится в розыске.

Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня. Джо Байден, президент США

Американский лидер добавил, что Белый дом продолжит использовать все доступные инструменты, чтобы защищать население страны и его интересы от киберугроз.

Ранее в администрации президента США сообщили, что директор Центрального разведывательного управления ездил в Москву по указанию Джо Байдена.

Фото: Instagram/joebiden