Белый дом: директор ЦРУ ездил в Москву по указанию Байдена

Карин Жан-Пьер дала пояснения по рабочему визиту Уильяма Бернса в Россию.

Белый дом сообщил, что директор Центрального разведывательного управления ездил в Москву по указанию американского президента Джо Байдена. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель пресс-секретаря администрации Карин Жан-Пьер. Чиновница объяснила, что Уильям Бернс находился с рабочим визитом в столице России 2 и 3 ноября. Он обсуждал с руководством РФ двусторонние вопросы.

Директор ЦРУ Уильям Бернс возглавил делегацию американских должностных лиц высокого ранга. Они встретились с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов в рамках двусторонних отношений. Карин Жан-Пьер, замглавы пресс-службы Белого дома

Чиновница заметила, что кроме данной информации не может предоставить прессе никаких других сведений о проведенных мероприятиях с участием руководителя ЦРУ в Москве. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий песков отметил, что Владимир Путин по телефону обсудил с Бернсом отношения между Москвой и Вашингтоном. В рамках этих переговоров поднимались вопросы, связанные с дипломатической практикой, решения региональных конфликтов и кибербезопасность.

Байден считает отказ России и ОПЕК+ наращивать добычу нефти неправильным.

Фото и видео: Белый дом

