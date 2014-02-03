Байден считает отказ России и ОПЕК+ наращивать добычу нефти неправильным

Президент США Джо Байден заявил, что отказ России и Саудовской Аравии наращивать нефтедобычу был бы неправильным. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам саммита G20.
Идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и назад, неправильная.
Джо Байден, президент США
При этом Байден оказался не готов говорить о конкретных шагах для увеличения объемов добычи странами ОПЕК+, пока они не будут предприняты.
Также Джо Байден на пресс-конференции по итогам заявил, что его разочаровал тот факт, что лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин отсутствовали на встрече G20.
Видео: Белый дом
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