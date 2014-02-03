Байден считает отказ России и ОПЕК+ наращивать добычу нефти неправильным

При этом Байден оказался не готов говорить о конкретных шагах для увеличения объемов добычи странами ОПЕК+, пока они не будут предприняты.

Президент США Джо Байден заявил, что отказ России и Саудовской Аравии наращивать нефтедобычу был бы неправильным. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и назад, неправильная. Джо Байден, президент США

При этом Байден оказался не готов говорить о конкретных шагах для увеличения объемов добычи странами ОПЕК+, пока они не будут предприняты.

Также Джо Байден на пресс-конференции по итогам заявил, что его разочаровал тот факт, что лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин отсутствовали на встрече G20.

Видео: Белый дом