Байден: разочарование итогами саммита G20 в сфере климата вызвано позициями России и КНР

Во время пресс-конференции главу штатов попросили прокомментировать заявления "некоторых неправительственных организаций о том, что обязательства, взятые на себя [странами] G20, не впечатляют".

Президент США Джо Байден заявил, что разочарование по итогам саммита G20 в Риме в плане климатической повестки связано с позициями России и Китая.

Разочарование связано с тем фактом, что Россия и <...> Китай, по сути, не показались с точки зрения каких-либо обязательств, направленных на борьбу с изменением климата. Джо Байден, президент США

Президент России Владимир Путин, выступая в воскресенье на сессии саммита G20, отметил, что РФ выполняет все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению.

Саммит G20 проходил в эти выходные в Риме. Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Фумио Кисида не присутствовали лично, они участвовали в саммите по видеосвязи.

Ранее Байден вызвал беспокойство телезрителей из-за своей позы в эфире CNN.

Видео: Белый дом