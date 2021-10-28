Байден вызвал беспокойство телезрителей из-за своей позы в эфире CNN

Американский лидер сжал кисти рук в кулаки, приподнял локти до уровня груди и замер так на 20 секунд.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вызвал беспокойство телезрителей и пользователей социальных сетей из-за своей позы в эфире CNN.

Отвечая на вопрос о шагах Вашингтона по сдерживанию роста цен на топливо, американский лидер сжал кисти рук в кулаки и приподнял локти до уровня груди. Байден сохранял такое положение на протяжении 20 секунд

Некоторые пользователи решили, будто за спиной президента находится "воображаемый реактивный ранец", другие сравнили главу США с киборгом, которого внезапно отключили от питания.

Ранее Байден уснул во время разговора с премьером Израиля.

Видео: CNN