МИД КНР назвал ложью публикацию о просьбе Си Цзиньпина к Путину

В ведомстве уверены, что такие материалы нацелены на "подрыв" предстоящей Олимпиады.

Внешнеполитическое ведомство Китая назвало ложью сообщение о "просьбе" главы КНР Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину не "нападать" на Украину во время Олимпийских Игр – 2022. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на заявление МИД Китая.

По информации Bloomberg, китайский лидер не хочет, чтобы его российский коллега "затмил важный для Китая момент, спровоцировав глобальный кризис безопасности с Вашингтоном и Европой", поэтому обратился к нему с соответствующей просьбой. Министерство иностранных дел РФ назвало данную публикацию спецоперацией спецслужб США.

В министерстве КНР утверждают, что подобные материалы нацелены на "подрыв" предстоящих спортивных мероприятий.

Соответствующая публикация является абсолютной ложью, это не только провокация. из заявления МИД КНР

Напомним, Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Путин собирается приехать на открытие Олимпиады, а также провести в этот день саммит с Си Цзиньпином.

Ранее Госдеп объявил о начале эвакуации семей дипломатов США из Украины.

Фото: kremlin.ru