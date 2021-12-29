Госдеп объявил о начале эвакуации семей дипломатов США из Украины

Членов семей сотрудников посольства США в Киеве обязаны покинуть Украину.

Государственный департамент Соединенных Штатов выпустил предписание, согласно которому семьям сотрудников американского посольства в Киеве необходимо покинуть территорию Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Распоряжение коснулось также части дипломатического персонала. Отмечается, если американцы не хотят уезжать, то заставлять их сделать это никто не будет. Однако члены семей дипломатов обязаны покинуть Украину, подчеркнули в Госдепе.

Государственный департамент санкционировал добровольный отъезд госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. В то же время Госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве. из заявления Госдепа США

Данные решения, сообщили в американском ведомстве, были приняты в целях предосторожности из-за "продолжающихся попыток РФ дестабилизировать обстановку на Украине". В Госдепе подчеркнули, посольство Соединенных Штатов в Киеве продолжит работу, а меры по эвакуации сотрудников дипмиссии "никоим образом не уменьшат поддержку" Киева со стороны Вашингтона.

Ранее президент США Джо Байден оконфузился, угрожая России расширением НАТО.

Фото: рixabay.com