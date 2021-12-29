Глава США перепутал правящие лица Финляндии.

Американский президент Джо Байден оконфузился, угрожая России расширением НАТО за счет включения новых членов альянса. На ошибку главы государства обратил внимание информационный портал Yle. Журналисты подчеркнули, что политик перепутал местами лидера и премьер-министра Финляндии - Саули Ниинистё и Санну Марин.

У меня был телефонный разговор с премьером Финляндии. И мы обсудили озабоченность Стокгольма и Швеции в связи с действиями России. Последнее, что хочет Россия, это вступления Финляндии в альянс. Джо Байден, президент США

Известно, что инцидент произошел на большой пресс-конференции в Белом доме, которая была проведена в преддверии годовщину пребывания Байдена на высшем посту США. На промах в речи политика также обратили внимание и пользователи социальных сетей.

Привет из Финляндии. Насколько нам известно, Байден разговаривал с нашим президентом. журналистка Лаура Халминен в Twitter

Также американский политик Джо Байден указал прессе на то, что ни Хельсинки, ни Стокгольм к текущему моменту не изъявляли желания присоединиться к Североатлантическому военному альянсу.

Байден назвал глупым вопрос журналистки о том, почему он "ждет первого шага" от Путина.

Фото: Белый дом

