Байден назвал глупым вопрос журналистки о том, почему он "ждет первого шага" от Путина

Инцидент произошел на заседании президентского Совета по науке и технологиям.

Американский президент Джо Байден назвал глупым вопрос журналистки о том, почему он "ждет первого шага" от российского коллеги Владимира Путина. Такое заявление сделала пресс-служба Белого дома. Чиновники отметили, что глава государства проводил встречу с представителями Совета по науке и технологиям. В начале мероприятия там присутствовали корреспонденты. Когда СМИ покидали зал, сотрудница телеканала FOX News выкрикнула вопрос: "Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг?".

Какой глупый вопрос. Джо Байден, президент США

В администрации Вашингтона не стали пояснять, о какой именно теме говорили журналистка и президент США. Однако ранее дипломатические представители неоднократно упоминали о том, что надеются на дипломатическое урегулирование конфликта, связанного с Украиной. Однако США готовы принять санкции, если Россия захочет пойти по пути конфронтации.

Байден: в мире между демократиями и автократиями идет настоящая гонка.

Фото: Белый дом

