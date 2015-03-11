Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты в октябре

C 1 октября в России на 3,7 процента будут проиндексированы пенсии военным.

Пенсионеры нескольких регионов РФ получат дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом информирует издание "Известия".

Так, разовую выплату в размере десяти тысяч рублей получат жители Ненецкого автономного округа. На эти средства могут рассчитывать только те граждане, чей трудовой стаж на территории региона составляет не менее 15 лет.

В Рязанской области к Международному дню пожилых людей 90-летним пенсионерам выплатят по 500 рублей, а в Челябинской области – по 700 рублей всем пенсионерам. Отмечается, что денежные средства будут начислены автоматически.

Кроме того, с 1 октября в России на 3,7 процента проиндексируют пенсии военным, при этом будут повышены оклады по воинским званиям и должностям. В среднем пенсия вырастет на одну тысячу рублей.

Напомним, в настоящее время в России действует и так называемая "сельская" надбавка к пенсии. Для ее получения необходимо иметь стаж 30 лет и более в сельхозпроизводстве. Дополнительные денежные средства могут получить представители 500 профессий. Начиная с 2022 года, при переезде в город пенсионер не будет лишен данной надбавки. В "сельскую" категорию также входят россияне, которые долгое время работали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Ранее в Пенсионном фонде РФ напомнили, что в случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, овдовевший член семьи может получать ее вместо своей. Данный переход возможен, если овдовевший супруг достиг пенсионного возраста или признан нетрудоспособным. Данная мера не относится к работающим пенсионерам, которые стали вдовцами и вдовами.

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