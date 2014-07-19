Верховный суд продлил срок ареста Фургалу на шесть месяцев

Верховный суд России продлил арест экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в организации убийств предпринимателей, на шесть месяцев. Об этом пишет ТАСС.
Дело направят в Подмосковье для рассмотрения по существу. Оно будет слушаться с участием присяжных заседателей.
Направить уголовное дело по подсудности в Люберецкий городской суд Московской области.
из постановления суда
Вместе с тем сохранен арест, наложенный на имущество Фургала и других фигурантов.
Напомним, Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года в Хабаровске. По версии следствия, он организовал преступную группу, которая в период с 2004 по 2005 году совершила покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского, а также смогла ликвидировать бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова.
Экс-губернатору Хабаровского края обвиняют в совершении преступлений по статьям: "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", а также "Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой".
Ранее суд перевел ректора "Шанинки" Сергея Зуева в СИЗО.
Фото: kremlin.ru
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