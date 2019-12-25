  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд перевел ректора "Шанинки" Сергея Зуева в СИЗО
Сегодня, 13:25
78
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Суд перевел ректора "Шанинки" Сергея Зуева в СИЗО

0 0

Ранее ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Московский городской суд отправил в следственный изолятор ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Зуев содержался под домашним арестом, однако гособвинитель подал апелляцию об изменении меры пресечения.

Мосгорсуд отменил решение первой инстанции о домашнем аресте Зуева и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

из сообщения суда

В середине октября текущего года суд постановил отправить Зуева под домашний арест до 7 декабря. Следствие просило назначить мужчине наказание в виде заключения под стражу, однако при вынесении постановления суд руководствовался данными о проблемах со здоровьем Зуева.

Напомним, Зуев подозревается по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Вину он не признает. 

Ранее подростков из Керчи признали виновными в подготовке серии терактов.

Фото: скриншот видео Youtube/Шанинка Shaninka

Теги: сергей зуев, сизо, шанинка
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии