Суд перевел ректора "Шанинки" Сергея Зуева в СИЗО

Ранее ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Московский городской суд отправил в следственный изолятор ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Зуев содержался под домашним арестом, однако гособвинитель подал апелляцию об изменении меры пресечения.

Мосгорсуд отменил решение первой инстанции о домашнем аресте Зуева и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. из сообщения суда

В середине октября текущего года суд постановил отправить Зуева под домашний арест до 7 декабря. Следствие просило назначить мужчине наказание в виде заключения под стражу, однако при вынесении постановления суд руководствовался данными о проблемах со здоровьем Зуева.

Напомним, Зуев подозревается по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Вину он не признает.

Ранее подростков из Керчи признали виновными в подготовке серии терактов.

Фото: скриншот видео Youtube/Шанинка Shaninka