Подростков из Керчи признали виновными в подготовке серии терактов

Подсудимые являются последователями Владислава Рослякова, совершившего нападение на колледж Керчи в 2018 году, отметили в ФСБ.

Южный окружной военный суд приговорил к семи и четырем годам колонии двух подростков, которые планировали повторить теракты в образовательных учреждениях Керчи после трагедии в городском колледже. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным следствия, двое подростков из Керчи 2003 и 2004 годов рождения придумали план нападений на учебные заведения города. Они изучали инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также схемы учебных заведений. Действия несовершеннолетних были пресечены сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю.

Отмечается, что задержанные являются последователями Владислава Рослякова, совершившего нападение на политехнический колледж Керчи в октябре 2018 года. В ходе обысков у подростков нашли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также компоненты для изготовления взрывчатки и пистолет.

Одного из подсудимых приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, другого – к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Напомним, 17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 21 человек, более 50 – были госпитализированы. Стрелок покончил с собой.

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