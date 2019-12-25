  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кремле не исключили, что Россию могут отключить от Visa и MasterCard
Сегодня, 14:00
92
phil_k

В Кремле не исключили, что Россию могут отключить от Visa и MasterCard

0 0

Международные платежные системы могут отключить в России из-за западных санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил ограничение использования платежных систем Visa и MasterCard в России. Об этом сообщает "РИА Новости".

По его словам, многие государства сейчас вводят различные антироссийские ограничения. Песков считает, что есть риск, что Россию могут отключить от международных платежных систем в связи с западными санкциями.

Это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее в России допустили создание альтернативы платежной системы SWIFT.

Фото: pixabay.com

Теги: visa и mastercard, альтернатива swift, дмитрий песков
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии