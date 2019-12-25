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Европарламент призвал США ужесточить санкции против России
Сегодня, 7:57
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phil_k

Европарламент призвал США ужесточить санкции против России

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В частности, в Европарламенте хотят отключить РФ от SWIFT и заморозить счета олигархов.

Глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер призвал США совместно с Европой ужесточить санкции против России. Об этом сообщает ТАСС. Предлагается осуществить это из-за обострения конфликта на Донбассе. 

По словам Вебера, Москва Занимается провокациями, и "испытывает Запад", размещая свои войска у российско-украинской границы. По мнению главы, следует заморозить счета российских олигархов или отключить SWIFT в России.

Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации.

из обращения Манфреда Вебера

Также Вебер считает, что "Северный поток-2" строят безосновательно.

Ранее Кремль прокомментировал намерение США назначить переговорщика по "Северному потоку-2".

Фото:  pixabay.com

Теги: европарламент, манфред вебер, россия, северный поток-2
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

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