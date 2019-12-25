Кремль прокомментировал намерение США назначить переговорщика по "Северному потоку-2"

Песков считает подобный шаг вмешательством в дела других стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает намерение США назначить посланника США по переговорам о прекращении строительства "Северного потока-2" вмешательством в дела других стран. Об этом сообщает ТАСС.

Конечно, подобные спецпредставители [их назначение] по проекту, который не имеет никакого отношения к США и вообще расположен на другом континенте, наверное, очень красноречиво говорит о том, что называется вмешательством во внутренние дела, в экономические интересы других стран. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Также, по словам Пескова, что страны, которые заинтересованы в строительстве газопровода, достаточно последовательны в своем намерении закончить этот проект и запустить его. Пресс-секретарь уверен, что "Северный поток-2" очень важен для европейской энергобезопасности и для обеспечения Европы энергоресурсами.

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