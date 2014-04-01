ВМС Польши отвергли обвинения Nord Stream в провокационной деятельности в водах Балтики

Ранее Варшаву обвинили в опасной деятельности в районе укладки российского газопровода.

Военно-морские силы Польши отвергли обвинения оператора Nord Stream 2 AG в провокационной деятельности в водах Балтики. В оперативном командовании Вооруженных сил Варшавы уточнили, что не ведут никакой деятельности по срыву реализации проекта российского газопровода в Европу. Военные отметили, что занимаются выполнением поставленных задач в соответствии с международным правом.

Самолеты M-28B Bryza регулярно выполняют патрульно-разведывательные полеты в районе Балтийского моря. командование ВМС Польши

Напомним, что Nord Stream 2 AG заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в акватории, в которой ведутся строительные работы по укладке трубопровода "Северный поток-2". По мнению директора филиала Андрей Минина, действия боевых кораблей могут привести к аварийному повреждению газопровода. Специалист уточнил, что при реализации подобных мероприятий устанавливается 1,5-мильная зона безопасности.

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