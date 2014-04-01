В зоне строительства "Северного потока-2" замечены иностранные военные корабли

Директор филиала компании-оператора заявил о провокации со стороны военных кораблей.

Компания-оператор Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод "Северный поток-2" сообщает о наличии иностранных военных кораблей в зоне строительства газопровода. Об этом сообщает ТАСС. Также компания заявила и о наличии гражданских судов в районе проведения работ по укладке газовой магистрали.

По словам директора филиала Nord Stream 2 AG Андрея Минина, такие действия несут в себе провокацию и могут привести повреждению газопровода.

После возобновления в январе 2021 года сооружения морского участка газопровода "Северный поток - 2" в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер. Андрей Минин, директор филиала Nord Stream 2 AG

Минин заявил, что на период строительства подобных объектов устанавливается полуторамильная зона безопасности, в которой запрещено присутствовать посторонним судам. По его словам, очень часто в районе строительства совершает полеты польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.

Ранее мы сообщали, что "Газпром" уверен о завершении строительства "Северного потока-2" в 2021 году.

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