"Газпром" уверен, что "Северный поток-2" достроят в этом году

Работы выполнены на 90 процентов.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" завершится в этом году, заявил ТАСС председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. По его словам, работы выполнены на 90-92%.

Работа активная идет, там осталось совсем немного, - сказал он. - Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось. Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков для ТАСС

Проект "Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода, которые будут проложены от побережья России через Балтийское море до Германии. Напомним, что работы были приостановлены в декабре 2019 года. В декабре 2020 года строительство было возобновлено.

Ранее Белый дом назвал "Северный поток - 2" плохой сделкой для Европы.

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