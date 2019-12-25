"Газпром" уверен, что "Северный поток-2" достроят в этом году

Строительство газопровода "Северный поток - 2" завершится в этом году, заявил ТАСС председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. По его словам, работы выполнены на 90-92%.
Работа активная идет, там осталось совсем немного, - сказал он. - Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось.
Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков для ТАСС
Проект "Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода, которые будут проложены от побережья России через Балтийское море до Германии. Напомним, что работы были приостановлены в декабре 2019 года. В декабре 2020 года строительство было возобновлено.
Ранее Белый дом назвал "Северный поток - 2" плохой сделкой для Европы.
Фото: pixabay.com
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