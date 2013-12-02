Белый дом назвал "Северный поток - 2" плохой сделкой для Европы

В США назвали строительство газопровода "Северный поток - 2" плохой сделкой для Европы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова приводит "РИА Новости".
Псаки отметила, что позиция Вашингтона по данному вопросу не изменилась.
Мы продолжаем считать, что это плохая сделка. У меня нет новостей касательно изменения нашей позиции по данному вопросу.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Намомним, что ранее в среду, 24 марта, с аналогичным заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он предупредил о возможности введения санкций в случае завершения строительства газопровода.
Ранее Блинкен заявил о военных угрозах со стороны России и Китая.
Видео: YouTube / Washington Post
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