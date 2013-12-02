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Белый дом назвал "Северный поток - 2" плохой сделкой для Европы

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Позиция Вашингтона по данному вопросу не изменилась.

В США назвали строительство газопровода "Северный поток - 2" плохой сделкой для Европы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова приводит "РИА Новости".

Псаки отметила, что позиция Вашингтона по данному вопросу не изменилась.

Мы продолжаем считать, что это плохая сделка. У меня нет новостей касательно изменения нашей позиции по данному вопросу.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Намомним, что ранее в среду, 24 марта, с аналогичным заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он предупредил о возможности введения санкций в случае завершения строительства газопровода.

Ранее Блинкен заявил о военных угрозах со стороны России и Китая.

Видео: YouTube / Washington Post

Теги: белый дом, газопровод, джен псаки, европа, северный поток - 2, сша
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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