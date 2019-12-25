Блинкен: разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ

Госсекретарь США прокомментировал несогласие с Берлином по поводу строительства "Северного потока-2".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что разногласия с Германией по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ. Такое заявление чиновник сделал в интервью телеканалу Euronews.

Тот факт, что мы не согласны по "Северному потоку — 2" - а это реальное разногласие - не влияет и не повлияет на общее партнерство и отношения. Факт в том, что у нас есть законы, которые требуют накладывать санкции на компании, которые материально помогают строить этот трубопровод, так что я хотел убедиться, что наши партнеры понимают эту позицию по этому вопросу. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Напомним, что США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока — 2". В Госдепартаменте уточнили, что фирмы рискуют попасть под ограничения за реализацию проекта российского газопровода в Европу. Представители концернов Uniper и OMV выступили в поддержку газопровода после речи Блинкена. В компании OMV подчеркнули экономический характер проекта. Они видят значимость достройки газопровода ради безопасности поставок и конкурентоспособности региона.

Белый дом назвал "Северный поток - 2" плохой сделкой для Европы.

Фото: Department of State