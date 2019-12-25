США введут новые санкции против строительства "Северного потока-2"

Минюст США утвердил два пакета санкций против строительства газопровода "Северный поток-2". Окончательное решение по ним будет принято в конце весны. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на издание Politico.
Отмечается, что санкции затронут компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига. Новые ограничения в отношении газопровода представят конгрессу в мае. Решение по ним примет президент США Джо Байден.
Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует назначить посланника США по переговорам о прекращении строительства "Северного потока-2". Сотрудники Белого Дома выразили опасение по тому поводу, так как это может отсрочить введение санкций.
Ранее мы сообщали, что в зоне строительства "Северного потока-2" замечены иностранные военные корабли.
Фото: pixabay.com
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