США введут новые санкции против строительства "Северного потока-2"

Санкции коснутся компании-оператора строительства газопровода и ее директора.

Минюст США утвердил два пакета санкций против строительства газопровода "Северный поток-2". Окончательное решение по ним будет принято в конце весны. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на издание Politico.

Отмечается, что санкции затронут компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига. Новые ограничения в отношении газопровода представят конгрессу в мае. Решение по ним примет президент США Джо Байден.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует назначить посланника США по переговорам о прекращении строительства "Северного потока-2". Сотрудники Белого Дома выразили опасение по тому поводу, так как это может отсрочить введение санкций.

Ранее мы сообщали, что в зоне строительства "Северного потока-2" замечены иностранные военные корабли.

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