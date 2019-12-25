Пэм Бонди мочла венесуэльского лидера угрозой для нацбезопасности США.

Вашингтонская администрация увеличила до 50 миллионов долларов размер выплаты за информацию, которая привела бы американские сласти к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующее заявление разместила от 7 августа в социальных сетях министр юстиции, генеральный прокурор США Пэм Бонди. Иностранная чиновница сопроводила пост видеороликом. В нем она утверждает, что политический лидер латиноамериканской страны использует международные террористические организации якобы для осуществления поставок в США наркотических средств.

Сегодня министерство юстиции и Госдепартамент объявляют награду в $50 млн за информацию, которая приведет к задержанию Николаса Мадуро. Пэм Бонди, генеральный прокурор США

По версии Минюста США, Николас Мадуро на данный момент является одним из крупнейших в мире наркоторговцев, поэтому представляет из себя угрозу для национальной безопасности Америки. Во время первого президентского срока Дональда Трампа, в марте 2020 года, Минюст США предъявили Николасу Мадуро, а также ряду других представителей властей из Каракаса обвинения в причастности к терроризму с запрещенными веществами и назначили награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к "аресту или признанию виновным" венесуэльского президента.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Pam Bondi