США увеличили до $50 млн размер выплаты за информацию для ареста Мадуро
Сегодня, 8:18
США увеличили до $50 млн размер выплаты за информацию для ареста Мадуро

Пэм Бонди мочла венесуэльского лидера угрозой для нацбезопасности США.

Вашингтонская администрация увеличила до 50 миллионов долларов размер выплаты за информацию, которая привела бы американские сласти к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующее заявление разместила от 7 августа в социальных сетях министр юстиции, генеральный прокурор США Пэм Бонди. Иностранная чиновница сопроводила пост видеороликом. В нем она утверждает, что политический лидер латиноамериканской страны использует международные террористические организации якобы для осуществления поставок в США наркотических средств.

Сегодня министерство юстиции и Госдепартамент объявляют награду в $50 млн за информацию, которая приведет к задержанию Николаса Мадуро.

Пэм Бонди, генеральный прокурор США

По версии Минюста США, Николас Мадуро на данный момент является одним из крупнейших в мире наркоторговцев, поэтому представляет из себя угрозу для национальной безопасности Америки. Во время первого президентского срока Дональда Трампа, в марте 2020 года, Минюст США предъявили Николасу Мадуро, а также ряду других представителей властей из Каракаса обвинения в причастности к терроризму с запрещенными веществами и назначили награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к "аресту или признанию виновным" венесуэльского президента. 

Фото: X (нежелательная организация на территории России) /  Pam Bondi

Теги: венесуэла, генпрокуратура, латинская америка, минюст сша, николас мадуро, пэм бонди
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

